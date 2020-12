72897, Gordo de la Lotería de Navidad 2020

VERÓNICA SEDEÑO / Agencias

El número 72897 ha sido agraciado con el Gordo, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este martes en el Teatro Real de Madrid, sin público, dadas las medidas de seguridad por el coronavirus.

El número, que ha salido a las 12.02 horas, ha sido vendido en Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid (Doña Manolita), Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora.

El premio se ha dado conocer en la sexta tabla, ha sido cantado por Unai Barón y Alexander René, y han extraído las bolas Fernanda Daniela Laborde y Yesica Paola Valencia.

