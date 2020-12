Comprueba tus décimos de Lotería de Navidad 2020

VERÓNICA SEDEÑO

Actualizada 22-12-2020 | 08:43

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 ya está aquí. Ya ha llegado el esperado 22 de diciembre, una fecha marcada en rojo en el calendario de los más fieles seguidores de la Lotería de Navidad. Este año se trata de una cita más especial que nunca, dadas las condiciones de la pandemia. El coronavirus ha sacudido y está sacudiendo con fuerza a una sociedad, falta de buenas noticias. Con la intención de repartir ilusiones en forma de premios, la Lotería de Navidad 2020 supondrá una auténtica lluvia de millones. Comprueba si tus décimos de la Lotería de Navidad 2020 han resultado premiados con nuestro comprobador de premios.

No hay manera más sencilla de comprobar si te ha tocado la Lotería de Navidad 2020. Nuestro comprobador de lotería es una herramienta muy fácil de utilizar y gracias a la cual, solo necesitarás unos segundos para saber si has resultado premiado en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Introduce las numeraciones de los décimos con los que participas en el sorteo e, inmediatamente, te aparecerá un mensaje informándote si tu décimo ha resultado premiado o no. En caso afirmativo, además, contarás con la información relativa a tu premio. Es decir, sabrás también cuánto dinero te ha tocado.

Podrás repetir esa operación cuantas veces sea necesario, en función de los décimos con los que juegues. Comprobar los premios de la lotería nunca fue tan sencillo y rápido.

¿Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad 2020?

Tras conocer que has sido premiado con la Lotería de Navidad 2020, te inundarán toda una serie de sensaciones. Alegría, felicidad y optimismo son solo algunos de los sentimientos que te embargarán en esos minutos posteriores a conocer que te ha sonreído la suerte. A pesar de esa euforia inicial, debes intentar mantener la calma y controlar tus emociones.

En primer lugar, guarda a muy buen recaudo tu décimo premiado con la Lotería de Navidad 2020. No serías el primero que fruto de la emoción pierde o extravía el boleto o, en el peor de los casos, a quien le roban las papeletas premiadas. No te despistes e intenta mantener la mente fría. Las celebraciones vendrán más tarde, una vez te hayas asegurado de que tu décimo premiado está perfectamente salvaguardado.

A la hora de festejar el premio de la Lotería de Navidad tienes que actuar con cautela. Esta debe ser la tónica a seguir, por ejemplo, cuando comunicas que has sido premiado con la Lotería de Navidad 2020. Simplemente, deberías dar la noticia de que has resultado agraciado a tus familiares y personas más allegadas. Cíñete a tu núcleo de más absoluta confianza y no prediques a los cuatro vientos que te ha tocado la Lotería de Navidad 2020.

Posteriormente, es recomendable dejar pasar un tiempo para pensar qué hacer con el premio. La toma de decisiones debe llevarse a cabo detenidamente, para así evitar precipitarse y caer en errores que a futuro nos podrían pasar factura.

Lo más recomendable para todo aquel a quien le toque la Lotería de Navidad es que se ponga en manos de asesores financieros. Los expertos serán tus mejores aliados para guiarte en las decisiones sobre cómo invertir tu premio de la Lotería.

Premios de la Lotería de Navidad 2020

Recuerda que el primer premio de la Lotería de Navidad 2020, el conocido como el Gordo, reparte un total de 400.000 euros al décimo. A éste, le siguen el segundo premio, agraciado con 125.000 euros al décimo. A continuación está el tercer premio, con 50.000 euros y, finalmente, aparecen los cuartos con 20.000 euros al décimo y los quintos con 6.000 euros por papeleta premiada.