¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad 2020?

VERÓNICA SEDEÑO

Actualizada 21-12-2020 | 15:34

Quedan menos de 24 horas para que arranque el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Una cita de lo más esperada cada año y en esta edición, con la sociedad inmersa en la pandemia, más necesaria y especial que nunca. A pesar de todas las restricciones y medidas a las que se verá sometido el evento,el Sorteo de Navidad 2020 ya está aquí. Todos los preparativos se están ultimando y los organizadores del sorteo se afanan para que todo funcione a la perfección este martes 22 de diciembre. Millones de españoles ya tienen sus décimos a buen recaudo, pero aún quedan muchos que no han comprado sus boletos. Algunos de ellos, se preguntarán hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad 2020.

A la hora de comprar Lotería de Navidad hay dos opciones, acudir a las tradicionales administraciones de lotería o puntos de venta oficiales o recurrir a internet para comprar de manera online los décimos de Lotería de Navidad 2020. Esta última opción ha adquirido gran protagonismo este año, dadas las condiciones impuestas por el coronavirus. Comprar la Lotería de Navidad por internet es un método muy fácil y cómodo y con el que se evita cualquier exposición al temido virus. Puedes hacerlo desde cualquier dispositivo móvil, plácidamente sentado en el salón de tu casa. Por ejemplo, puedes realizar la compra de tus décimos de Navidad con nuestro buscador de números. Si aún no tienes tus papeletas para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020, aún estás a tiempo. Introduce en el buscador el número con el que quieres participar, la terminación que prefieres o la cifra con la que quieres que comience tu boleto e inmediatamente tendrás a tu disposición las administraciones en las que están disponibles dichas numeraciones. El proceso de compra es de lo más intuitivo y cuenta con todas las garantías de seguridad.

¿Hasta qué hora puedo comprar Lotería de Navidad 2020 online?

Eso sí, no puedes despistarte mucho ya que la cuenta atrás para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 está en marcha. Apenas quedan unas horas para puedas realizar tu compra. En concreto, la última hora para comprar décimos de Lotería de Navidad 2020 online son las 22 horas de la noche del 21 de diciembre. A partir de ahí, este tipo de plataformas quedan desactivadas y la compra online de Lotería de Navidad no puede hacerse efectiva.

¿Hasta qué hora puedo comprar Lotería de Navidad 2020 en una administración?

Para los que prefieran dirigirse en persona a la administración de lotería física, el plazo de tiempo es el mismo. En estos casos, estos establecimientos también están autorizados para vender Lotería de Navidad 2020 hasta las 22 horas de este mismo 21 de diciembre. Por lo tanto, también debes correr para hacerte ya con tus décimos de Lotería de Navidad.

Premios de la Lotería de Navidad 2020

Una vez tengas tu décimo de la Lotería de Navidad ya solo pensarás en hacerte con el Gordo de Navidad 2020. Para ello solo tendrás que esperar al Sorteo de este martes 22 de diciembre y no perder detalle del mismo, para ello puedes recurrir a nuestra retransmisión en directo. En dicha narración podrás seguir al minuto todos los premios de la Lotería de Navidad 2020.

Recuerda que el Gordo de la Lotería de Navidad 2020 repartirá 400.000 euros al décimo, el segundo premio 125.000 euros al décimo y el tercer premio 50.000 euros al décimo. Seguidamente están los cuartos con 20.000 y los quintos con 6.000, euros al décimo respectivamente.

Una vez salga el Gordo de la Lotería de Navidad 2020, si es que todavía no has resultado agraciado, todavía tendrás una segunda oportunidad con la pedrea. En la misma, salen toda una serie de premios en función de la numeración que salga en el primer premio. Para comprobar si has resultado premiado en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020, ponemos a tu disposición también nuestro comprobador de premios de Lotería de Navidad. Solamente tendrás que introducir las numeraciones con las que juegas y en cuestión de segundos sabrás si has resultado premiado o no.