Lotería de Navidad 2020: ¿Cuánto dinero me puede tocar tras la deducción de Hacienda con el segundo premio?

La Lotería de Navidad

22-12-2020 | 07:30

Los premios de la Lotería de Navidad 2020 son el mejor aliciente del sorteo. Este año más que nunca son muchos los ciudadanos que esperan con ansia el listado de premios de la Lotería para comprobar si han resultado agraciados con los mismos. Eso sí, para saber realmente cuánto dinero toca en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta la deducción que se lleva Hacienda con los premios. En este artículo, en concreto, nos vamos a detener en la cantidad del segundo premio de la Lotería de Navidad que se quedan las arcas públicas.

Este año, el Sorteo de la Lotería, introduce una importante novedad en cuanto a las exenciones a la hora de pagar impuestos por los premios recibidos. Según quedó contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, este 2020 tocaba actualizar las deducciones de algunos de los premios de lotería. Este ha sido el caso de la Lotería de Navidad 2020, donde los premios inferiores o iguales a 40.000 euros quedarán exentos de impuestos.

En el caso que nos compete, teniendo en cuenta que cada décimo agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad, está dotado con 125.000 euros de premio, esta cuantía se vería afectada por la deducción referida más arriba. Realizando las cuentas con las deducciones incluidas, cabe destacar que el segundo premio de la Lotería de Navidad quedaría en 108.000 euros para quien lo reciba, mientras que el Estado recibirá 17.000 euros. Esta cantidad resulta de aplicar la deducción de un 20% sobre la cuantía resultante tras quitar los 40.000 euros iniciales de premio, los cuales están libres de impuestos.



Premios de la Lotería de Navidad 2020

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios. Como es habitual, los agraciados con el Gordo ganarán 400.000 euros al décimo, los cuales se quedarán en 328.000 euros, tras las deducciones descritas más arriba.

El tercer premio de la Lotería de Navidad, el cual está dotado con 50.000 euros, también se ve afectado por las nuevas deducciones. Quedando este en 48.000 euros directos para los agraciados y 2.000 para las arcas del Estado.

En último lugar, quedarían los cuartos y quintos premios, con 20.000 y 6.000 euros en premios, de manera respectiva. Así las cosas, estos últimos premios no estarán afectados por las deducciones obligatorias dirigidas a las arcas públicas.



Comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2020

Sea cual sea el premio a recibir en la Lotería de Navidad 2020, lo que está claro que es una noticia que todo seguidor del sorteo quiere recibir. Todo aquel que tenga entre sus manos un décimo de la Lotería de Navidad cuenta con posibilidades de que éste resulte premiado, por tanto querrá saber rápidamente si así ha sido. Para no perder ni un segundo en ese afán, lo más recomendable y cómodo es utilizar nuestro comprobador de premios de la Lotería de Navidad.

Simplemente tendrás que introducir las combinaciones numéricas de los décimos que tienes en posesión y automáticamente te aparecerán en pantalla mensajes informándote si has sido premiado o no. Comprueba si has tenido suerte con la Lotería de Navidad 2020 y haz que tus sueños se conviertan en realidad en cuestión de segundos. Eso sí, recuerda actuar con cautela, respirar hondo y dejar pasar un tiempo antes de tomar decisiones sobre cómo invertir el dinero recibido en los premios de la Lotería de Navidad 2020.