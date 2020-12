Lotería de Navidad 2020: Hora y dónde ver el Sorteo

VERÓNICA SEDEÑO

Actualizada 21-12-2020 | 15:30

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 tendrá lugar como es habitual el 22 de diciembre, es decir mañana martes. Desde primera hora de la mañana todas las miradas estarán puestas en el Teatro Real de Madrid, lugar en el que tendrá lugar el Sorteo. Aunque la ceremonia se celebrará por primera vez en su historia sin público, como consecuencia de la pandemia de la covid-19, serán muchos los españoles que estén pendientes de esta tradicional cita con la suerte. La hora y el lugar para ver la Lotería de Navidad 2020 ha sufrido modificaciones a raíz del coronavirus. Aunque el Sorteo arrancará como siempre a las 09:00 horas de la mañana, los más fieles al mismo no podrán vivirlo en directo, tal y como hemos apuntado más arriba. No obstante, aunque no puedan estar presentes en el patio de butacas del Teatro Real, sí que podrán seguir la ceremonia al detalle a través de nuestra retransmisión en directo.

Directo de la Lotería de Navidad 2020

Desde primera hora de la mañana narraremos todo lo relacionado, preparativos y puesta en marcha del Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Nuestro directo informativo contará con declaraciones, reacciones e impresiones de los participantes, organizadores y premiados. Además, a través de nuestro especial de la Lotería de Navidad 2020 contarás con noticias actualizadas y desarrolladas con todos y cada uno de los premios y detalles del Sorteo. Comparte con nosotros el mítico momento en que los niños de San Ildefonso canten el Gordo de la Lotería de Navidad 2020, queremos vivir contigo la emoción de esos momentos tan especiales para todos los seguidores del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Los más tradicionales, pueden acompañar nuestra retransmisión en directo de la Lotería de Navidad 2020, con la emisión de RTVE. Como todos los años, desde el ente público, contarán también todos los pormenores del Sorteo. Lo mismo harán otras cadenas de televisión, que también tienen preparadas coberturas especiales para el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2020

La mejor manera de seguir el Sorteo de Navidad 2020 sería resultar agraciado con uno de sus premios. Si tienes la suerte de ser premiado, queremos ser los encargados de darte dicha noticia. Para ello, ponemos a tu disposición nuestro comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2020. Con esta herramienta, podrás comprobar fácilmente si tus décimos han resultado premiados. Solamente tendrás que introducir en el comprobador las numeraciones con las que juegas e, inmediatamente, sabrás si tus papeletas han tenido suerte o no.

Consejos si te toca la Lotería de Navidad 2020

En caso de que resultes premiado con alguno de los premios de la Lotería de Navidad 2020 la alegría te inundará. Te sentirás desbordado por un caudal de emociones, que es fundamental saber controlar.

De hecho, una de las principales recomendaciones para todo aquel a quien le toque la Lotería de Navidad es actuar con cautela. Se recomienda intentar mantener la calma y actuar con responsabilidad. Las prisas no son buenas aliadas y menos si vienen acompañadas de la euforia. Por eso, es fundamental respirar hondo y dar tiempo al tiempo para asimilar el premio recibido. De esta manera, la toma de decisiones se realizará de una manera más pausada y consecuente.

Los expertos aconsejan ponerse en manos de asesores financieros, los cuales ayudarán a los afortunados a guiar la inversión de los premios de la Lotería de la mejor manera posible. Es recomendable realizar un estudio de la situación económica de los premiados, para saber cómo y dónde invertir el dinero recibido.