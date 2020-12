VERÓNICA SEDEÑO

21-12-2020 | 09:52

En esta jornada previo al Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 los nervios están a flor de piel para todos los seguidores de esta tradicional cita. Aunque este año el evento tendrá lugar sin público, por primera vez en sus más de dos siglos de historia, como consecuencia de la pandemia, la ilusión y las esperanzas de sus más fieles se mantienen intactas. Los sueños en torno a la Lotería de Navidad 2020 son de lo más especiales este año tan atípico. Fantasear con que te toca el Gordo es de lo más habitual en estas fechas y mucho más aún cuando solo quedan horas para conocer el primer premio de la Lotería de Navidad 2020, pero ¿sabes cuándo sale el Gordo de Navidad 2020?.

Las preguntas y dudas en torno al Gordo de Navidad son de lo más habituales. Año tras año hay una serie de cuestiones que se convierten en las más repetidas, sobre todo, a medida que se acerca el día del Sorteo. Por eso, en esta víspera del 22 de diciembre, queremos resolver una de las principales incógnitas en torno al Gordo de la Lotería de Navidad 2020. Más allá de saber qué número saldrá, la gente quiere saber cuándo saldrá el Gordo de Navidad 2020.

Esta pregunta es difícil de responder ya que el Gordo puede salir en cualquier momento. Desde el minuto cero en que los bombos empiezan a rodar, el Gordo de la Lotería de Navidad 2020 puede aparecer ante los ojos de los niños de San Ildefonso. Teniendo en cuenta que el Sorteo suele empezar a partir de las 09:00 horas, ahí se activa el cronómetro para poder escuchar el Gordo de Navidad 2020. El Sorteo suele durar unas 4 horas, por lo que normalmente para las 13 horas suele estar concluido, al haber salido ya todos los premios. No obstante, como la suerte es caprichosa y todos los números tienen las mismas posibilidades de salir premiados, no se puede establecer una hora exacta en la que saldrá el Gordo, ni tampoco el resto de los premios. De esta manera, la duración del sorteo también varía de una edición a otra.

El año pasado, por ejemplo, el Gordo de la Lotería de Navidad fue de lo más madrugador. El 26590 fue cantado antes de las 09:20 de la mañana, solo unos 10 minutos después de que arrancase el Sorteo. No obstante, esta hora no puede servir de referencia, ya que otros años el Gordo se ha hecho de rogar y ha sido el último premio en salir.

Recuerda que el Gordo de la Lotería de Navidad 2020 está dotado con 400.000 euros al décimo, el segundo premio con 125.000 euros al décimo, el tercero con 50.000 euros al décimo, los cuartos con 20.000 euros al décimo y los quintos con 6.000 euros al décimo. Una vez cantados todos estos premios, todavía te queda la opción de la pedrea. Aquí aún podrá sonreirte la suerte con las numeraciones que más se aproximen al número agraciado con el Gordo 2020.