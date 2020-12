06095, segundo premio de la Lotería de Navidad 2020

VERÓNICA SEDEÑO / EFE

Actualizada 22-12-2020 | 12:48

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 que se celebra este martes ha correspondido al número 06095, dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.

El premio se ha vendido en administraciones de Alcalá de Henares (Madrid), Gandía (Valencia), Pinoso (Alicante), Badalona (Barcelona), Palau-Solita i Plegamans (Barcelona), Crevillente (Alicante), Elda (Alicante), Madrid y Callosa de Segura (Alicante). También en Palma de Mallorca, Barcelona, Vallirana (Barcelona), Ferrol (A Coruña), León, Lleida, San Pedro del Pinatar (Murcia), Murcia, Isla Mayor (Sevilla), Manises (Valencia) y Barakaldo (Vizcaya).

Ha sido cantado en la octava tabla a las 13.09 horas por los niños Roberto Constantinescu y Aya Ben Hamdouch y extraído por Bileiky Lisselot Arias y Judith García.

