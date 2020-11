¿Hasta cuándo puedo comprar mis décimos?

UNAI MACÍAS

18-11-2020 | 06:36

La cuenta atrás para el Sorteo de la Lotería de la Navidad se activó el pasado jueves con el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad 2020. En esta ocasión, el spot viaja en el tiempo para destacar en diferentes momentos de la vida la importancia de compartir. De hecho, el lema del anuncio de este año es 'Compartir como siempre, como nunca'. En una campaña marcada por la crisis del coronavirus, los españoles no renuncian a participar en uno de los sorteos con más tradición. Por eso, ya son muchos los que se han hecho con sus décimos de la Lotería de Navidad.

Con la ilusión puesta en esos boletos comprados, todos los jugadores confían en la suerte. Una sensación que en estos momentos si cabe es necesaria más que nunca. El optimismo que mueve el Sorteo de la Lotería de Navidad es lo que necesitan muchos ciudadanos que lo están pasando mal ahora mismo. La esperanza depositada en esos décimos de la Lotería de Navidad hacen que las ventas en las administraciones o a través de internet estén de lo más activas en las últimas semanas, a pesar de las circunstancias actuales.

Todo aquel que quiera jugar en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 debe saber que los décimos estarán a la venta hasta el día 21 de diciembre, es decir la jornada previa a la celebración del escrutinio. Por tanto, todavía hay tiempo para buscar esa terminación o ese número preferido. De hecho, una manera muy fácil de buscar los décimos de la Lotería de Navidad es a través de nuestro buscador de números. Simplemente tendrás que introducir la cifra que quieres y en unos segundos aparecerá ante ti, dónde puedes encontrarla.



Ventas de la Lotería de Navidad 2020



Desde Loterías y Apuestas del Estado han estimado que en esta campaña de la Lotería de Navidad cada español gastará en torno a unos 66 euros en décimos. Esta cifra supone unos 3 euros menos en gasto por persona, en comparación con el año anterior.

No obstante, estos datos de momento no son los definitivos, ya que éstos se conocerán el próximo 22 de diciembre. Como hemos explicado más arriba, todavía queda tiempo para participar en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020. Las administraciones de Lotería están abiertas y hasta el próximo 21 de diciembre tendrán en sus expositores esos décimos de Navidad ansiosos de repartir suerte. Lo mismo ocurre con las plataformas on line, así como con interesantes y sencillas aplicaciones que facilitan la compra de los boletos de Navidad.