Día y hora del sorteo de la Lotería Navidad

Neka C.

19-12-2020 | 09:13

Los bombos están preparados, los niños y niñas de San Ildefonso también. Ya ha empezado la cuenta atrás para la celebración del sorteo de Lotería de Navidad, que el próximo día 22 de diciembre inundará de alegría y euros, muchos euros, el Teatro Real de Madrid.

El sorteo de Lotería de Navidad es uno de los días más esperados del año para muchos españoles, que esperan con ilusión tener en la cartera el número que los niños de San Ildefonso saquen del bombo cuando canten 'El Gordo'. Premiado con 400.000 euros al décimo, ganar el primer premio de la Lotería de Navidad es el sueño de la mayoría de las personas que participan en el esperado evento.

Disfraces, pancartas, botellas de champán... son algunas de las imágenes que podremos ver el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid cuando se conozcan los premiados de la Lotería de Navidad, que abrirá sus puertas a primera del domingo entre fuertes medidas sanitarias por la crisis del coronavirus. Durante más de 5 horas verán como los ya famosos niños y niñas de San Ildefonso recorren los metros que separan los bombos de la mesa en la que los encargados de revisar el sorteo validan los números y premios.

Alegría y nervios con 'El Gordo'

"Mil euros... mil euros...", será la frase más repetida de la jornada, rutina que se verá interrumpida por murmullos y nervios cuando salgan los quintos, los cuartos, los terceros y los segundos premios. Pero sin lugar a dudas, el momento álgido del sorteo será cuando salga la bola de 'El Gordo'. Como años anteriores, cuando el esperado primer premio haga su aparición la alegría desbordara el Teatro Real y los allí presentes revisarán rápidamente sus bolsillos y carteras para ver si son poseedores del número mágico.

Puedes comprobar en directo si tu número ha sido premiado en nuestro comprobador de Lotería de Navidad.

Pero no solo se vivirá el sorteo en Teatro Real. El día 22 no hay pueblo ni ciudad de la geografía española que no esté pendiente de los cánticos de los niños de San Ildefonso y volveremos a ver las míticas imágenes de familias y amigos abriendo botellas de champán, abrazándose y contando a las cámaras de televisión las cosas que harán cuando cobren los premios obtenidos.

Tras más de 40 años repartiendo premios 'Gordos' en el salón de sorteos de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, el Sorteo Extraordinario de Navidad se mudó en 2010 al Palacio de Congresos de Madrid para poder acoger a más público y periodistas. En 2012, LAE eligió el Teatro Real para celebrar el sorteo, donde volverá a celebrarse este año.