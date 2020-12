¿Por qué se llama 'El Gordo' al primer premio de la Lotería de Navidad?

LETICIA DE TORRE

El Gordo de la Lotería de Navidad es el premio más preciado del sorteo que se celebra cada 22 de diciembre. La terminación agraciada con este galardón se lleva 400.000 euros al décimo y colma de felicidad a aquel que la posea. Pero, ¿por qué se llama 'Gordo' al primer premio de la Lotería de Navidad?.

Probablemente alguna vez se te habrá pasado esta pregunta por la cabeza. Si hasta ahora no has tenido respuesta para ella, aquí te la ofrecemos. La historia del Sorteo de la Lotería de Navidad se remonta al año 1812, fecha en la que se celebró el primer escrutinio. No obstante, la denominación del Gordo viene de más atrás todavía. En concreto, de un personaje creado en el siglo XVIII. En aquella época se creó un personaje publicitario conocido como 'El Fanático por la Lotería' o 'El enano afortunado'. Esta figura quedó ligada para siempre con la Lotería de Navidad, ya que el cuerpo rechoncho de este personaje, compuesto por las características bolas que se introducen en los bombos de la Lotería y con el torso forrado de números, dio nombre al primer premio de este Sorteo Extraordinario.Su silueta se convirtió en habitual en panfletos y estampas relacionadas con la Lotería y, finalmente, su nombre quedaría ligado para siempre al Sorteo de la Lotería de Navidad.

Estadísticas en torno al Gordo

Las estadísticas que deja la historia de la Lotería de Navidad arrojan interesantes datos en torno al Gordo. Por ejemplo, destaca que el primer premio del Sorteo de Navidad suele ser un número par. Parece que la suerte sonríe a este tipo de terminaciones, aunque si hablamos de la terminación que más toca tenemos que referirnos al 5, ya que ha sido agraciado en 32 ocasiones con el Gordo de la Lotería de Navidad. Eso sí, si avanzamos en el ranking tenemos al 4 y al 6, como segundo y tercer reintegro con más suerte en la Lotería de Navidad. Ahí se ve el peso de las terminaciones pares en el Gordo de la Lotería de Navidad. Sin ir más lejos, el Gordo del año pasado acabó en 0. En concreto, el premio fue para el 26590.

