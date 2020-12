Lotería de Navidad 2020: ¿Cuánto dinero ganas libre de impuestos si te toca el Gordo?

VERÓNICA SEDEÑO

21-12-2020 | 19:23

El Gordo de la Lotería de Navidad 2020 ya está aquí y con él las cantidades de dinero que este premio reparte. Todo aquel agraciado con el Gordo se ve desbordado por todo lo que podría hacer con el premio recibido. La cantidad de dinero que se recibe al ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, debe calcularse teniendo en cuenta el porcentaje del premio que se lleva Hacienda. Es decir, lo que hay que saber es cuánto dinero libre de impuestos se gana si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad 2020.

¿Cuánto se lleva Hacienda del premio Gordo de la Lotería de Navidad 2020?

Hay que tener en cuenta que este año ha entrado en vigor una nueva modificación. Tal y como contempla la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, los premios de un importe inferior o igual a los 40.000 euros quedarán exentos de impuestos. Un supuesto que en el caso del Gordo sí que afecta, ya que se trata de un premio claramente superior a la cifra mencionada.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2020 resultará agraciado con un total de 400.000 euros al décimo, con lo cual tendremos que restar al premio ganado los primeros 40.000 euros, los cuales estarán exentos de impuestos. A partir de ahí, el 20% de la cantidad resultante irá directamente a las arcas del Estado. Es decir, a Hacienda.

En concreto, si nos toca el Gordo de la Lotería de Navidad 2020, valorado con 400.000 euros al décimo. 40.000 euros del mismo quedarán exentos de impuestos, y de la diferencia restante, 360.000 euros, se quita el 20% que se llevará Hacienda. De esta manera, la persona premiada recibirá 328.000 euros con el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2020 y los 72.000 euros restantes irán a parar a Hacienda.

Además de esta golosa vía de ingresos, las arcas públicas se llevan también un pellizco considerable en proporción a las ventas de Lotería de Navidad. En concreto, Loterías y Apuestas del Estado destina a premios un 70% de lo que se venda en décimos, mientras que el 30% restante va dirigido a pagar gastos de gestión y para el Tesoro Público.

