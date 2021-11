Los peores anuncios de la Lotería de Navidad de la historia

VERÓNICA SEDEÑO

Actualizada 11-11-2021 | 11:42

Tras la presentación del anuncio de la Lotería de Navidad 2020, llegaron todas las reacciones y opiniones acerca del mismo. Las expectativas de esta edición eran muy altas, dada la situación de pandemia que está sufriendo la sociedad. Como era de esperar el spot de este año no pudo pasar por alto la crisis del coronavirus y ésta quedó reflejada en la campaña publicitaria. Con una retrospectiva a través del tiempo, el anuncio de la Lotería de Navidad pone una vez más el foco en la importancia de compartir. De hecho, su eslogan es 'Compartir como siempre, compartir como nunca'.

El anuncio de la Lotería de Navidad de este año parece que está gustando bastante al público en general. Desde nuestro especial lanzamos una encuesta para conocer la opinión de los usuarios sobre el spot y esta se inclina hacia un resultado favorable. Es decir, el anuncio de la Lotería de Navidad 2020 está gustando a la población. Las historias, que arrancan en la España de los años 40 y concluyen con una situación actual, marcada por la pandemia, han calado en la sociedad de una manera positiva. Esto no ha ocurrido todos los años, ya que ha habido anuncios de la Lotería que más que halagos, recibieron críticas. En ocasiones, los fans de la Lotería no han compartido la historia que se quería transmitir o no les han gustado los protagonistas elegidos.

Echando la vista atrás, el anuncio de la Lotería de Navidad 2013 fue objeto de todo tipo de memes por la interpretación de los artistas que aparecían en el mismo. Los cantantes Montserrat Caballé, Raphael, David Bustamante, Marta Sánchez y Niña Pastori pusieron voz a una melodía, que para muchos no fue la más adecuada.

Unos años antes, en 2010 las críticas llegaron por la falta de acierto en la elección de las historia a contar. En este caso, se escucharon comentarios criticando la falta de conexión entre la trama y el Sorteo de la Lotería de Navidad.

En el anuncio de la Lotería de Navidad de 2008 las críticas llegaron por la euforia y felicidad excesiva que éste transmitía, teniendo en cuenta la grave crisis económica en la que estaba sumida el país. A muchos no les pareció un spot adecuado y no dudaron en mostrar su desacuerdo con el mismo.

El anuncio del año 2006 será recordado por ser el primero sin 'El Calvo de la Lotería'. El actor Clive Arrindell se había convertido en un habitual en los anuncios previos de la Lotería de Navidad con su mítico personaje y el cambio no sentó bien a los más incondicionales de este campaña. De ahí, que el intento de renovación no cuajase en esa primera entrega del anuncio de Navidad sin 'El Calvo de la Lotería'.