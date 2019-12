La Lotería de Navidad 2019 ya está aquí

Neka C.

Actualizada 20-12-2019 | 17:05

Ya está todo listo para la celebración del sorteo de Lotería de Navidad y para que no te pierdas ni un detalle y seas el primero en enterarte de los números premiados hemos preparado una completa cobertura en nuestra web.

Podrás seguir el sorteo en directo y consultar en tiempo real si eres uno de los agraciados y además, hemos preparado un widget de Lotería de Navidad que puedes llevarte a tu web o Smartphone para revisar en directo los resultados de la Lotería de Navidad y de la Lotería del Niño. Puedes descargarlo de una manera sencilla desde aquí.

Señal en directo del sorteo

'Mil eurooooos', será la frase más repetida durante el sorteo, que podrás seguir en directo en nuestra web. Los niños y niñas de San Ildefonso llevan semanas ensayando para el evento, que se celebrará en el Teatro Real de Madrid y que acogerá un año más, a cientos de curiosos que se acerquen al recinto para vivir in situ la magia de la Lotería. Si no puedes asistir no te preocupes, porque podrás seguirlo en directo en vídeo desde aquí.

Comprobador de premiados

También podrás consultar en tiempo real si eres uno de los premiados del sorteo en nuestro comprobador de Lotería, donde además, te informaremos del importe del premio ganado en función de los euros que hayas invertido. Una vez finalizado el evento, pondremos a tu disposición la lista completa de los premios de la Lotería de Navidad 2019. Si no tienes la suerte de que toque El Gordo o alguno de los premios principales, podrás consultar la lista de pedreas, que siempre son más repartidas.

Anécdotas y celebraciones

Los mejores disfraces, la ilusión de los premiados... todo estará en laloteriadenavidad.com. Imágenes, vídeos... una amplia cobertura informativa para que no te pierdas ningún detalle de este mágico día.

Información útil sobre la Lotería de Navidad

Cada uno de los 100.000 números tiene 180 series dividiéndose cada una de ellas en 10 décimos, por lo que en total, a 20 euros cada uno, se puede recaudar hasta 3.600 millones de euros, una cifra mareante que está cercana a los objetivos de Loterías. Y es que, si tomamos como referencia los últimos datos, en 2011 en plena crisis, su recaudación pasó de los 2.964 millones de euros del año 2010 a 3.351 millones de euros, gastando cada español una media 71.28 euros.

Los números más buscados para el sorteo de Navidad

Entre los números más buscados para el sorteo de 'El Gordo 2019' se encuentran el 28419 y 10119, las fechas de las elecciones celebradas este año. También el 24119, día en el que se celebró la exhumación de Franco y el 18109, fecha del primer discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias.