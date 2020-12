Lotería de Navidad 2020: los memes más divertidos

O. G. / Madrid

22-12-2020 | 13:35

La Lotería de Navidad cambió radicalmente a partir de la eclosión de las redes sociales. Desde entonces, además de saber qué números han resultado afortunados con alguno de los premios importantes, no puede faltar echar un ojo a Twitter para ver los memes más virales del sorteo. Y en un año tan atípico como este, el tema central de las bromas no podía ser otro: el coronavirus. Aunque aún quedan meses duros de pandemia, en el día de más ilusión del año está permitido hacer un poco de humor con lo que ha deparado un año tan desdichado.





¿Sabéis quién va a caer muy repartido también? — Coronavirus (@CoronaVid19) December 22, 2020

La gente: "Bueno, no nos ha tocado la lotería pero al menos tenemos salud"



2020: pic.twitter.com/kbXER9HlnY — El Humanoide (@ElHumanoide) December 22, 2020

Tendría guasa que este fuera el Gordo#LoteriaNavidad pic.twitter.com/5q8xE68vje — AdMADRIZZ (@AdMadrizz) December 14, 2020

"No juego más de una o dos papeletas". pic.twitter.com/ZoOJCIueS3 — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) December 22, 2020

Si no toca, no pasa nada, lo importante es tener salud....



Yo:



#LoteriaRTVE pic.twitter.com/GgMPBOYbQZ — Jose LopezG (@jlopezzgg) December 22, 2020

Ya es #loteriadenavidad2020, y parece que fue ayer cuando todo Twitter estaba haciendo teorías acerca de la bola que no entró en el bombo. pic.twitter.com/vrLOrf96Ur — ¿Es crack? (@TheFlawlessSnow) December 22, 2020

Yo cada vez que sale un premio y lo comparo con los números que llevo #SorteoDeNavidad #LoteriaDeNavidad #LoteriaNavidad2020 pic.twitter.com/T6gRedjX5R — ???????????? ???? ????????????. ???? (@CiudadDeAzahar) December 22, 2020

Pues nada, un año más en el que no me ha tocado ni la devolución #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/8ttxyMl3MZ — L???? (@Lauriii888) December 22, 2020

Como cada año crees que acabarás el 22 de diciembre vs como lo acabas realmente#LoteriaRTVE pic.twitter.com/PjGcb6VJG1 — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) December 22, 2020

Y, como no, el protagonista no podía ser otro que Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sin duda el personaje más destacado de 2020 en España.Pero tampoco pueden faltar los nostálgicos que recuerdan algunos de los momentos más icónicos este sorteo y los de años anteriores.Aunque la mayoría espera este día para desempolvar esos chistes que solo están admitidos en una fecha tan señalada.Sin embargo, sin lugar a dudas, el mayor ingenio de los 'tuiteros' se dispara cuando acaba el sorteo y ven que no les ha tocado nada (un año mas).