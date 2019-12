Una reportera de TVE, premiada con el Gordo de la Lotería de Navidad

JE / Madrid

Actualizada 22-12-2019 | 13:06

Una reportera de RTVE protagonizó este domingo una llamativa escena televisiva durante su conexión en el especial de la Lotería de Navidad en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig.

La periodista Natalia Escudero explicó en directo que es poseedora de un décimo del número 26.590, premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad, dotado con 400.000 euros al décimo.

En plena conexión, la reportera no pudo evitar los saltos, gritos de júbilo y las expresiones de alegría con frases como "que mañana no vengo a trabajar", que no pasaron desapercibidas en las redes sociales. Los presentes descorcharon varias botellas de cava e incluso bañaron con la preciada bebida a Natalia, antes de mantearla en una conexión posterior.

Si deseas comprobar si tú también has sido premiado con alguno de los décimos de la Lotería de Navidad, puedes hacerlo en nuestro comprobador de premios.